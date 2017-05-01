بالأرقام..شوفو شحال من مغربي عندو Portable ﻿

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم الثلاثاء أن 67 في المائة من الأفراد بين 12 و65 سنة الذين يتوفرون على هاتف متنقل يمتلكون هاتفا ذكيا مقابل 7ر54 في المائة سنة من قبل.

شوف تيفي:و م ع

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم الثلاثاء أن 67 في المائة من الأفراد بين 12 و65 سنة الذين يتوفرون على هاتف متنقل يمتلكون هاتفا ذكيا مقابل 7ر54 في المائة سنة من قبل.

وجاء في بحث أنجزته الوكالة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد أن حظيرة الهواتف الذكية تقدر بأكثر من 18 مليون بارتفاع بأزيد من 3 ملايين مقارنة مع سنة 2015.

وأكد البحث أن اعتماد الهاتف الذكي، الذي يستعمل بشكل كبير في الولوج إلى الإنترنت (93 في المائة من الأفراد) يوضح اهتمام المستعملين مشيرا إلى أن نسبة التوفر على هاتف ذكي تظل مرتفعة عند فئة 12-24 سنة (86 في المائة).

وأبرز البحث أن نفس التوجه يلاحظ في العالم القروي حيث انتقل هذا المؤشر من 5ر 42 في المائة سنة 2015 إلى 56 في المائة سنة 2016.

ومن جهة أخرى، يستعمل 90 في المائة من الذين يتوفرون على هاتف ذكي تطبيقات الهاتف المتنقل حسب ما أكد البحث الذي أبرز أن 5 ر58 في المائة منهم يستعملونها مرتين إلى 5 مرات في الأسبوع مضيفا أن أكثر من نصف المستعملين قاموا بتحميل تطبيق واحد على الأقل على هواتفهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2016.

وخلص البحث إلى هذه البيانات توضح التحول التدريجي لطبيعة هذه التطبيقات التي يتم اعتمادها سريعا من طرف المستعملين.

وتم إجراء البحث الميداني السنوي خلال الفصل الأول من سنة 2017 لدى 2520 أسرة، منها 980 بالمجال القروي. وتتماشى العينة مع نفس بنية الساكنة المستهدفة وتم بناؤها على أساس خمسة متغيرات تتمثل في الجهة، ووسط الإقامة، ونوع السكن، والنوع والعمر.

وتستخدم نتائج البحث في تزويد تقارير الهيئات الدولية التي تقوم بنشر تصنيف المملكة فيما يخص العديد من مؤشرات القطاع.

