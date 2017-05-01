بالأرقام..العرب ومن بينهم المغاربة كيستخدمو الفايسبوك بزاف في رمضان.. وها علاش ﻿

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي'' فايسبوك''، عن المعطيات والبيانات التي استخلصتها من بحث ''فيسبوك آي كيو'' بخصوص سلوك المستهلك خلال شهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا،

''شوف تيفي''

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي'' فايسبوك''، عن المعطيات والبيانات التي استخلصتها من بحث ''فيسبوك آي كيو'' بخصوص سلوك المستهلك خلال شهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، حيث أظهرت نتائج البحث طرق اتخاذ المستهلكين في المنطقة لقراراتهم خلال شهرالصيام والدور المهم الذي تلعبه تقنية الهاتف المحمول في هذا المجال، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''العربية. نت''.

وأكد ''فايسبوك'' يضيف الموقع السعودي أن شهر رمضان المبارك، يعتبر الوقت الأمثل من العام لآداء العبادات والتواصل مع العائلة والأصدقاء، لأنه يحفز الناس على الاجتماع والتفاعل، مشيرا إلى أن شهر الصيام تأثر جراء ظهور التقنيات الجديدة،

ومن بينها الهواتف النقالة، وهو ما تأكد حيث تبين أن المحادثات عن شهر رمضان شهدت نمواً ملحوظا، السنة الحالية وانطلقت مبكرا بالمقارنة مع فترة المناقشات التي استمرت 7 أسابيع في 2016، ومن المتوقع أن تستمر على ''فايسبوك'' لدى 16 مليون مستخدم نشط شهرياً في السعودية مثلا.

وأشار ذات الموقع أن مرحلة ما قبل بدء رمضان ، تتركز على الاكتشاف، وتُعد الأزياء من الجوانب التي يبدأ الناس بالتخطيط لها في وقت مبكر حيث ذكر 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات أنهم يبدأون بالتخطيط لمشترياتهم من الملابس في الشهر الذي يسبق رمضان، أما المرحلة الثانية فتتعلق بالأجهزة المحمولة والوسائل المرئية، فخلال شهر رمضان، يقضي الناس معظم أوقاتهم على شاشات هواتفهم الذكية، حيث يقومون بنشر وتبادل الصور ومقاطع الفيديو، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الهواتف المحمولة الدور الأهم في شهر رمضان، خاصة بالنسبة للشباب، حيث يتبادل الناس خبراتهم وتجاربهم الرمضانية عبر الهاتف المحمول ومن خلال الصور والفيديو. وترتفع وتيرة المحادثات على الأجهزة المحمولة بمقدار 4.84 مرات خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مشاهدة

التلفزيون نظرا لتجمع العائلات معاً لمشاهدة برامج ومسلسلات رمضان.

أما المرحلة الأخيرة، يضيف موقع ''العربية. نت'' فتتعلق بالحديث عبر ''فايسبوك'' عن تجهيزات العيد حيث يبحث الناس عما توفر من فرص وعروض نهائية خاصة بالهدايا ورحلات السفر. ويعتمد 70 في المائة من العرب المسلمين على ''فيسبوك'' في بحثهم عن أفكار لهدايا العيد.