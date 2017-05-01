كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن طفلا يبلغ 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح يوم أمس الثلاثاء.



شوف تيفي:



علمت" شوف تيفي" أن طفلا يبلغ 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح يوم أمس الثلاثاء.



الضحية و حسب مصادرنا،كان يتابع دراسته بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي ، وقد كان يسبح في مياه وادي أم الربيع قبل أن يغرق لأسباب مجهولة .



وقد حلت عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية بعين المكان ، لانتشال جثة الطفل ، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى القرب بمدينة سوق السبت أولاد النمة.





