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كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 11:14 كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع | حوادث و حقوق
كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع
علمت'' شوف تيفي'' أن طفلا يبلغ 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح يوم أمس الثلاثاء.


شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن طفلا يبلغ 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح يوم أمس الثلاثاء.

الضحية و حسب مصادرنا،كان يتابع دراسته بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي ، وقد كان يسبح في مياه وادي أم الربيع قبل أن يغرق لأسباب مجهولة .

وقد حلت عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية بعين المكان ، لانتشال جثة الطفل ، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى القرب بمدينة سوق السبت أولاد النمة.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كارثة غرق أم الربيع

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