كارثة إنسانية تهز وادي أم الربيع ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن طفلا يبلغ 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بوادي أم الربيع حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح يوم أمس الثلاثاء.
الضحية و حسب مصادرنا،كان يتابع دراسته بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي ، وقد كان يسبح في مياه وادي أم الربيع قبل أن يغرق لأسباب مجهولة .
وقد حلت عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية بعين المكان ، لانتشال جثة الطفل ، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى القرب بمدينة سوق السبت أولاد النمة.
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