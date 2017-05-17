بعد يومين على اندلاع النيران بإقليم طاطا..الساكنة تدق ناقوس الخطر وتناشد الفنانين والرياضيين للمساعدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من الفاعلين الجمعويين والنشطاء سيقومون بزيارة ميدانية لواحة تمسولت وتيمولا بمنطقة سموكن جماعة تمنارت، وذلك على إثر الحرائق، التي تعرضت لها واحة تمنارت سموكن قبل يومين،

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من الفاعلين الجمعويين والنشطاء سيقومون بزيارة ميدانية لواحة تمسولت وتيمولا بمنطقة سموكن جماعة تمنارت، وذلك على إثر الحرائق، التي تعرضت لها واحة تمنارت سموكن قبل يومين، حيث سيتم من خلال هاته الزيارة توزيع مجموعة من المساعدات الإنسانية على عموم الساكنة، على أن تليها زيارة آخرى لمنطقة أكرض تمنارت.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن هاته الزيارة ستُجرى يوم السبت المقبل بعين المكان، حيث يتمنى هؤلاء الجمعويون من المواطنين والفنانين والرياضيين والإعلاميين مضاعفة جهودهم من أجل إدخال البسمة على قلوب السكان المتضررين ومساعدتهم معنويا وماديا.

وأضاف مصدرنا إلى كل من يرغب في الحضور ومد يد العون لساكنة تيمولا وتمسولت بمنطقة سموكن يرجى الاتصال بهذا الرقم 0607635333 أو 0697464267.

جدير بالذكر، أن نيرانا قوية اندلعت يوم 15 ماي المنصرم بتيمولا و تمسولت بمنطقة سموكن جماعة تمنارت إقليم طاطا، ظلت مندلعة لأزيد من ثلاث ساعات إلى حين وصول رجال الإطفاء، وخلفت خسائر مادية جسيمة.