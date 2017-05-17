بالفيديو والصورة.. شكون بغا يتزوج: 600 شابة يطلبن رجالا للزواج ﻿

أطلقت نساء ببلدة ''بنويفا دي كوردييرو''، البرازيلية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معاناتهن من الوحدة، نظرا لعدم وجود رجال في بلدتهن، حيث أعربت 600 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عاما عن

"شوف تيفي"

أطلقت نساء ببلدة "بنويفا دي كوردييرو"، البرازيلية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معاناتهن من الوحدة، نظرا لعدم وجود رجال في بلدتهن، حيث أعربت 600 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عاما عن رغبتهن الكبيرة في الحصول على أزواج في القريب العاجل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية".

وأوضحت الوكالة الروسية أن النساء يعانين من القوانين المعمول بها في هذه البلدة والتي تقضي بإرسال الذكور إلى الخارج بعد بلوغ سن الـ 18 عاما، باستتثناء بعض الرجال، الذين يفضلون العيش في البلدة، لكنهم يختارون الارتباط بقريباتهم.

وأكدت الوكالة أن فتاة برازيلية تدعى نيلما فرنانديز، قالت " إن حلم كل الفتيات والشابات في هذه البلدة هو الوقوع في الحب والزواج، لكن هنا لا يمكن"، مشيرة إلى أن سيدة قامت بتأسيس جمعية تجمع النساء اللواتي يعانين من المشكل واللائي يطالبن بالزواج، حتى يفتحن صفحة جديدة في حياتهن.