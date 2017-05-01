 سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع ! | منوعات

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع !

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة

لا يصدق..مريم ذات 37 سنة تنجب 38 طفلا+تفاصيل وصور | منوعات

لا يصدق..مريم ذات 37 سنة تنجب 38 طفلا+تفاصيل وصور

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة | بوليتيك

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا | بووز

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات | حوادث و حقوق

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات

من يلعب في طنجرة الريف؟

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 10:45 سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق
سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا
حالة استنفار عاشتها، مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة سلا، منذ السبت الماضي، بحثا عن دراجة في ملكية مديرية الأمن الوطني، سطا عليها لص قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من سوق

شوف تيفي :

حالة استنفار عاشتها، مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة سلا، منذ السبت الماضي، بحثا عن دراجة في ملكية مديرية الأمن الوطني، سطا عليها لص قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من سوق شعبي بالمدينة، بعدما ركنها الشرطي، ما تسبب في حالة استنفار أمني.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الضابط صاحب الدراجة النارية لم يبلغ رؤساءه بالسرقة، حيث تكلف بنفسه بالبحث عنها لمدة خمس ساعات، وحينما فشل في الوصول إلى هوية السارق، تقدم الضابط إلى مقر الأمن الإقليمي ببلاغ صرح فيه أن دراجته النارية تعرضت للسرقة، لتهرع بعدها مختلف العناصر الأمنية لمباشرة البحث عنها وإيقاف السارق.

وأضاف مصدر اليومية، أن المحققون توصلوا بالتعاون مع مخبرين وحراس سيارات بالسوق إلى هوية تقريبية للعقل المدبر، حيث تبين على أنه قاصر يبلغ 16 سنة معروف بسوابقه العدلية.

هذا وقد ساد تخوف من قِبل المحققين خوفا منهم من أن يستعمل السارق الدراجة النارية في أعمال مشبوهة وغير قانونية، كما أكد المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية تنسق منذ السبت الماضي مع مختلف الدوائر الأمنية من أجل إيقاف المتورط في السرقة.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق لص قاصر يتجول دراجة الأمن بمدينة سلا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات | حوادث و حقوق

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات

سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية | حوادث و حقوق

سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور | خارج البلاطو
منذ 28 دقيقة

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين | قنوات أخرى

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟ | قنوات أخرى

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا | شوف الصحافة

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع ! | منوعات

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع !

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.