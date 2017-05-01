سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا ﻿

حالة استنفار عاشتها، مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة سلا، منذ السبت الماضي، بحثا عن دراجة في ملكية مديرية الأمن الوطني، سطا عليها لص قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من سوق

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حالة استنفار عاشتها، مختلف وحدات الشرطة العاملة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة سلا، منذ السبت الماضي، بحثا عن دراجة في ملكية مديرية الأمن الوطني، سطا عليها لص قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من سوق شعبي بالمدينة، بعدما ركنها الشرطي، ما تسبب في حالة استنفار أمني.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الضابط صاحب الدراجة النارية لم يبلغ رؤساءه بالسرقة، حيث تكلف بنفسه بالبحث عنها لمدة خمس ساعات، وحينما فشل في الوصول إلى هوية السارق، تقدم الضابط إلى مقر الأمن الإقليمي ببلاغ صرح فيه أن دراجته النارية تعرضت للسرقة، لتهرع بعدها مختلف العناصر الأمنية لمباشرة البحث عنها وإيقاف السارق.

وأضاف مصدر اليومية، أن المحققون توصلوا بالتعاون مع مخبرين وحراس سيارات بالسوق إلى هوية تقريبية للعقل المدبر، حيث تبين على أنه قاصر يبلغ 16 سنة معروف بسوابقه العدلية.

هذا وقد ساد تخوف من قِبل المحققين خوفا منهم من أن يستعمل السارق الدراجة النارية في أعمال مشبوهة وغير قانونية، كما أكد المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية تنسق منذ السبت الماضي مع مختلف الدوائر الأمنية من أجل إيقاف المتورط في السرقة.