 خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع ! | منوعات

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع !

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة

لا يصدق..مريم ذات 37 سنة تنجب 38 طفلا+تفاصيل وصور | منوعات

لا يصدق..مريم ذات 37 سنة تنجب 38 طفلا+تفاصيل وصور

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة | بوليتيك

انسحاب المتهمين في محاكمة اكديم ازيك .. رفض غير مفهوم لضمانات محاكمة عادلة

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا | بووز

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات | حوادث و حقوق

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات

من يلعب في طنجرة الريف؟

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 10:35 خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش
علمت ''شوف تيفي'' أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومراكش، شهدت أخيرا، حوادث خطيرة ومميتة، تعرض لها سائقون، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومراكش، شهدت أخيرا، حوادث خطيرة ومميتة، تعرض لها سائقون، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن سائقا، كاد أن يفقد حياته بعد أن تعرضت سيارته للرشق من مجهولين خلال قيادته ليلا بالطريق السيار المذكور، ما خلف خسائر مادية جسيمة في الزجاج الأمامي للسيارة.

وأكد المصدر ذاته أن الطريق السيارى الرابطة بين العاصمة الاقتصادية ومراكش، شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث مشابهة، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في أوقات متأخرة من الليل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطريق السيار الدار البيضاء مراكش الحجارة خسائر مادية الزجاج العاصمة الاقتصادية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية | حوادث و حقوق

هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات | حوادث و حقوق

توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات

سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية | حوادث و حقوق

سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

فيديو جد مؤلم..لحظة مقتل شاب بطريقة بشعة بطريق ولاد زيان قرب المقبرة المنسية من طرف سائق متهور

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين | قنوات أخرى

عودة الهدوء إلى العاصمة ابيجان وبواكية بعد اتفاق مع المتمردين

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟ | قنوات أخرى

سباق الوحل في المانيا: من هو بطل الوحل لهذا العام؟

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا | شوف الصحافة

شوف الصحافة : لص يتجول بدراجة الأمن بسلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

سابقة.. لص يتجول بدراجة الأمن بمدينة سلا

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع ! | منوعات

بالفيديو.. موقف محرج لصحفي مع سيدة مارّة يصبح حديث مواقع التواصل.. شوفو شنو وقع !

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.