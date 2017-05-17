خطير وبالصور..ردو بالكم: شوفو شنو كيوقع في لوطوروت بين الدار البيضاء ومراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومراكش، شهدت أخيرا، حوادث خطيرة ومميتة، تعرض لها سائقون، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومراكش، شهدت أخيرا، حوادث خطيرة ومميتة، تعرض لها سائقون، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن سائقا، كاد أن يفقد حياته بعد أن تعرضت سيارته للرشق من مجهولين خلال قيادته ليلا بالطريق السيار المذكور، ما خلف خسائر مادية جسيمة في الزجاج الأمامي للسيارة.

وأكد المصدر ذاته أن الطريق السيارى الرابطة بين العاصمة الاقتصادية ومراكش، شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث مشابهة، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في أوقات متأخرة من الليل.