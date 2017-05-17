عاجل وبالصورة.. بنكيران يعود لأرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة ﻿

"شوف تيفي"
عاد صباح يومه الأربعاء، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأرض الوطن، قادما من المملكة العربية السعودية، التي حل بها قبل 3 أسابيع لأداء العمرة.
وكانت مصادر "شوف تيفي" قد كشفت بأن بنكيران كان بالسعودية رفقة زوجته نبيلة وابنته المقيمة بالسعودية وأفراد آخرين يرجح أن يكونوا من أسرة صديقه الراحل "عبد الله باها" خلال أدائه مناسك العمرة.
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