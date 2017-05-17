لا يصدق..مريم ذات 37 سنة تنجب 38 طفلا+تفاصيل وصور ﻿

في سابقة من نوعها، أنجبت سيدة شابة من أوغندا 38 طفلا، وهي تبلغ الآن37 سنة فقط، ويتعلق الأمر بمريم نباتانزي، التي أنجبت جميع أطفالها في المنزل بطريقة طبيعة، باستثناء طفلتها الأخيرة، التي يبلغ عمرها 4

"شوف تيفي"



في سابقة من نوعها، أنجبت سيدة شابة من أوغندا 38 طفلا، وهي تبلغ الآن37 سنة فقط، ويتعلق الأمر بمريم نباتانزي، التي أنجبت جميع أطفالها في المنزل بطريقة طبيعة، باستثناء طفلتها الأخيرة، التي يبلغ عمرها 4 أشهر، التي وُلدت عبر الولادة القيصرية في مستشفى محلي، وذلك حسب ما كشفه موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الموقع الروسي أن الأم الأوغندية أنجبت 6 مجموعات من التوائم، و4 مجموعات من 3 توائم، بالإضافة إلى 3 مجموعات من 4 توائم، مشيرا إلى أن عدد الإناث بلغ 10، والذكور 28، ويبلغ ابنها الأكبر 23 سنة، أما الأصغر سنا فيبلغ 4 أشهر.

وأشار الموقع ذاته إلى أن الأم تزوجت وهي في ربيعها 12 سنة 1993، من رجل عمره 40 عاما، قائلة " "لم أكن أعرف أنني سأتزوج، حيث قدم مجموعة من الأشخاص إلى منزل والدي، وعند الاستعداد للمغادرة، اعتقدت أني أرافق عمتي إلى مكان ما، ولكن عندما وصلنا إلى وجهتنا أعطتني للرجل..كان لدى زوجي عدة زوجات مع العديد من الأطفال، وكنت أعتني بهم لأن أمهاتهم من أماكن مختلفة وبعيدة، كما كان عنيفا ويضربني في أي فرصة متاحة،

وفي عام 1994، أنجبت مريم توأمها الأول في عمر الـ 13، وبعد عامين أنجبت 3 توائم، هذا وأنجبت مجموعة من 4 توائم بعد مرور سنة و7 أشهر".