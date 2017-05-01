هذا هو مصير المختل العقلي المتورط في ذبح طفل بالمحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمينة، بمدينة المحمدية، تمكنت من إيقاف المختل العقلي المتورط في ارتكاب جريمة بشعة أمس الثلاثاء بدرب مكناس، بعد أن قام بطعن طفل على مستوى العنق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمينة، بمدينة المحمدية، تمكنت من إيقاف المختل العقلي المتورط في ارتكاب جريمة بشعة أمس الثلاثاء بدرب مكناس، بعد أن قام بطعن طفل على مستوى العنق.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المعني بالأمر، سيعرض اليوم على الخبرة الطبية للتأكد من سلامته العقلية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه.

وكان المصدر نفسه، قد كشف أن الطفل تم نقله إلى مستشفى مولاي عبد ىالله بالمحمدية، في حالة خطيرة جدا، بعد أن تعرض للذبح على يد مختل عقلي يقطن إلى جانبه بالحي نفسه.