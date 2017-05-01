توقيف 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء بورزازات ﻿

تمكنت مصالح الأمن الجهوي بورزازات ما بين 15 ماي من السنة الماضية وشهر ماي الجاري، من توقيف حوالي 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء.

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت مصالح الأمن الجهوي بورزازات ما بين 15 ماي من السنة الماضية وشهر ماي الجاري، من توقيف حوالي 1735 شخصا وإحالتهم على القضاء.

وأفاد تقرير لمصالح الأمن تم تقديمه، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني، أن مصالح الامن الجهوي تمكنت من توقيف ما مجموعه1255 شخصا كان مبحوثا عنهم ، كما بلغ مجموع مخالفات قانون السير المسجلة 8304 مخالفة و مجموع المخالفات المستخلصة 5285 مخالفة و عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 683 مركبة و عدد القضايا المسجلة 2514 قضية وعدد القضايا المنجزة 2116 قضية.

من جهة اخرى، أبرز التقرير أن الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي استمرت للسنة الخامسة تواليا، و شملت هذه السنة أربعة وثلاثين مؤسسة تعليمية، واستفاد منها ما يناهز 1480 تلميذ من مختلف المستويات والأعمار وتميزت حصصها بتجاوب كبير وتفاعل منقطع النظير من قبل جميع المشاركين وخاصة التلاميذ.

كما ساهمت جميع مصالح الأمن الجهوي بشكل فعال في إشعاع هذه المدينة ودلك برصد كل ما يلزم من الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية لضمان تأمين ومواكبة مجموعة من التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية.

هذا وأكد التقرير أن الإستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني المبنية على الحكامة والتحديث في إطار الإصلاح العميق للمنظومة الشرطية لم تعد تنحصر فقط عند الإصلاح البنيوي أو التنظيمي بل شملت كذلك مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة بالأمن وإنفاذ القانون وكذا تحديث طرق اشتغالها.