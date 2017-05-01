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سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 05:35 سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية | حوادث و حقوق
سحب سلاح ناري من باشا يعاني من اضطرابات نفسية باليوسفية
كشف موقع « أكادير 24 » أن عمالة اليوسفية قامت اليوم الأربعاء بسحب سلاح ناري خاص بباشا المدينة بسبب الإتهامات الموجهة إليه والمثمتلة في تناوله لأقراص علاج اضطراباته النفسية.

شوف تيفي :

كشف موقع « أكادير 24 » أن عمالة اليوسفية قامت اليوم الأربعاء بسحب سلاح ناري خاص بباشا المدينة بسبب الإتهامات الموجهة إليه والمثمتلة في تناوله لأقراص علاج اضطراباته النفسية.

وأضاف المصدر ذاته أن نائب رئيس بلدية اليوسفية هو من أشعر المسؤولين بخطورة حيازة الباشا لسلاح ناري وهو يعاني من أزمة نفسية حادة، وجاء ذلك خلال تدوينة كتبها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك طالب من خلالها السلطات بسحب السلاح من الباشا بكونه يستعمل عقاقير للعلاج النفسي.

تجدر الإشارة، إلى أن عامل إقليم مدينة اليوسفية سبق وأن سحب أزيد من 40 سلاح ورخصته، من ذوي السوابق العدلية بطلب من وزارة الداخلية التي دعت إلى سحب الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يشكلون خطرا على حياة المواطنين أي المضطربين نفسيا وذوي السوابق العدلية. 

‫شوف تيفي

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السلاح الناري حوادث وحقوق شوف تيفي اليوسفية اتهامات

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