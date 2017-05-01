رجال الحموشي أوقفوا 10650 شخصا تورطوا في أفعال إجرامية بالناظور ﻿

أسفرت العمليات الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، عن ايقاف 10650 في حالة تلبس، وتوقيف 7535 شخصا مبحوث عنهم من أجل مختلف الجنايات والجنح.

"شوف تيفي "

أسفرت العمليات الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، عن ايقاف 10650 في حالة تلبس، وتوقيف 7535 شخصا مبحوث عنهم من أجل مختلف الجنايات والجنح.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أفاد عبد الله بوعبو رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أنه تمت إحالة 10772 من الأشخاص المشتبه فيهم إلى العدالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمل المصالح الأمنية، أسفر عن حجز ما يزيد عن 25 طنا من مخدر الشيرا، و 216 كلغ من الكيف والطابا، بالإضافة إلى حجز 181977 حبة من الأقراص المهلوسة.

وأكد كما ذات المصدر أن مصالح الأمن من حجز 13 كلغ من مخدر الكوكايين، و262 غرام من الهيروين، و 22467 وحدة من الخمور المهربة، بالإضافة إلى حجز 274 سيارة، و 375 هاتف نقال، و949 لتر من الكحول الطبية المهربة، و 400 سلاح ابيض بدون سند قانوني.

وأسفر تدخل مصالح شرطة المرور، عن ضبط ما مجموعه مجموعه 27643 مخالفة مرورية واستخلاص 6.257.400 درهم كغرامات مالية، بالإضافة إلى إيداع 4225 عربة بالمستودع البلدي.