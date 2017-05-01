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حصــــري:من قلب دوار تامسنيت بمنطقة غفساي..شاهد استعدادات عائلة الجندي الذي قُتل بافريقيا الوسطى لاستقبال جثمان ابنها شهيد الواجب الوطني

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 03:14 حصــــري:من قلب دوار تامسنيت بمنطقة غفساي..شاهد استعدادات عائلة الجندي الذي قُتل بافريقيا الوسطى لاستقبال جثمان ابنها شهيد الواجب الوطني | بووز
حصــــري:من قلب دوار تامسنيت بمنطقة غفساي..شاهد استعدادات عائلة الجندي الذي قُتل بافريقيا الوسطى لاستقبال جثمان ابنها شهيد الواجب الوطني
حصــــري:من قلب دوار تامسنيت بمنطقة غفساي..شاهد استعدادات عائلة الجندي الذي قُتل بافريقيا الوسطى لاستقبال جثمان ابنها شهيد الواجب الوطني

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حصــــري:من قلب دوار تامسنيت بمنطقة غفساي..شاهد استعدادات عائلة الجندي الذي قُتل بافريقيا الوسطى لاستقبال جثمان ابنها شهيد الواجب الوطني

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