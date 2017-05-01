بعد حادث مقتل عساس بفاس ..مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء يكشفون عن معاناتهم و يتحدثون عن الجرائم التي يتسبب فيها مواطنيهم و يوجهون رسالة مؤثرة للملك محمد السادس