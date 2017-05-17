عاجل: سيارة '' أودي '' تدهس شابا بطريقة جنونية و تُرديه قتيلا على الفور بالدار البيضاء ﻿

يعيش في هذه الأثناء من مساء يومه الثلاثاء ،شارع اولاد زيان بالدار البيضاء على وقع حالة من الفوضى و الاستنفار الأمني بعد مقتل شاب مغربي في حادثة سير خطيرة.

شوف تيفي:ك علوي

يعيش في هذه الأثناء من مساء يومه الثلاثاء ،شارع اولاد زيان بالدار البيضاء على وقع حالة من الفوضى و الاستنفار الأمني بعد مقتل شاب مغربي في حادثة سير خطيرة.

و حسب ما عاينته"شوف تيفي" في هذه الأثناء،لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه فورا بعدما دهسته سيارة من نوع "أودي" و لاذت بالفرار بعدما كان مترجلا بشارع ولاد زيان على مستوى المقبرة المنسية.

و قد حضرت فور علمها،العناصر الأمنية إلى عين المكان،فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة المميتة.