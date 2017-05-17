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عاجل: سيارة '' أودي '' تدهس شابا بطريقة جنونية و تُرديه قتيلا على الفور بالدار البيضاء

بتاريــخ : 17 ماي 2017 / 00:25 عاجل: سيارة أودي تدهس شابا بطريقة جنونية و تُرديه قتيلا على الفور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل: سيارة '' أودي '' تدهس شابا بطريقة جنونية و تُرديه قتيلا على الفور بالدار البيضاء
يعيش في هذه الأثناء من مساء يومه الثلاثاء ،شارع اولاد زيان بالدار البيضاء على وقع حالة من الفوضى و الاستنفار الأمني بعد مقتل شاب مغربي في حادثة سير خطيرة.

شوف تيفي:ك علوي

يعيش في هذه الأثناء من مساء يومه الثلاثاء ،شارع اولاد زيان بالدار البيضاء على وقع حالة من الفوضى و الاستنفار الأمني بعد مقتل شاب مغربي في حادثة سير خطيرة.

و حسب ما عاينته"شوف تيفي" في هذه الأثناء،لقي شاب في العشرينات من عمره مصرعه فورا بعدما دهسته سيارة من نوع "أودي" و لاذت بالفرار بعدما كان مترجلا بشارع ولاد زيان على مستوى المقبرة المنسية.

و قد حضرت فور علمها،العناصر الأمنية إلى عين المكان،فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة المميتة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حادثة سير مميتة

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