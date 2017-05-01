عاجل:مقتل 27 شخصا في هجوم مسلح في ولاية النيجر ﻿

قتل 27 شخصا على الاقل في هجوم شنه مسلحون في ولاية النيجر بوسط نيجيريا حسب ما ذكر اليوم الثلاثاء ابراهيم اينغا مدير وكالة تسيير الحالات الطارئة بالولاية.

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قتل 27 شخصا على الاقل في هجوم شنه مسلحون في ولاية النيجر بوسط نيجيريا حسب ما ذكر اليوم الثلاثاء ابراهيم اينغا مدير وكالة تسيير الحالات الطارئة بالولاية.

وأكد ابراهيم اينغا أن الضحايا قتلوا حينما هاجم مسلحون حي ابوجي في منطقة موكوا وبلاية النيجر.

وبحسب اينغا فإن 21 شخصا قتلوا على الفور بعد ان شرع المسلحون في الهجوم الإرهابي على الحي وعثر بعد ذلك على ثلاث جثث في نهر علاوة على وفاة ثلاثة

اثناء تلقيهم العلاج في المستشفي اليوم الثلاثاء.