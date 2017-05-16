 بالصور.. إغلاق البيت الأبيض لهذا السبب ﻿
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بالصور.. إغلاق البيت الأبيض لهذا السبب

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 23:49 بالصور.. إغلاق البيت الأبيض لهذا السبب | دولي
بالصور.. إغلاق البيت الأبيض لهذا السبب
اضطرت قوات الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى إغلاق البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن بعد أن حاول أحد الأشخاص اقتحام أسوار البيت الأبيض، حسب ما كشفت عنه الوكالة البريطانية رويترز.

شوف تيفي

اضطرت قوات الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى إغلاق البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن بعد أن حاول أحد الأشخاص اقتحام أسوار البيت الأبيض، حسب ما كشفت عنه الوكالة البريطانية رويترز.

هذا وبعد إلقاء القبض على المعني بالأمر، قامت الشرطة الأمريكية من تكثيف الأمن بمحيط البيت الأبيض، مما اضطرت معه إلى إغلاقه.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حل اليوم الأربعاء ضيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين التي تصدعت بفعل الحرب في سوريا.

 

 

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إغلاق البيت الأبيض دولي

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