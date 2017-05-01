الروينة.. ''سعيد شباعتو'' يقاضي مقربا من ''إدريس لشكر'' بسبب التزوير.. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ''سعيد اشباعتو'' وضع شكاية لدى القضاء ضد الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الاشتراكي بميدلت، يتهمه فيها بالتزوير، في القانون الداخلي لحزب الوردة.

بوليتيك

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن ''سعيد اشباعتو'' وضع شكاية لدى القضاء ضد الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الاشتراكي بميدلت، يتهمه فيها بالتزوير، في القانون الداخلي لحزب الوردة.



وأكد سعيد شباعتو في تصريح لقناة ''شوف تيفي'' أن الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، قام بالطعن في لائحته بالإنتخابات الجماعية بجهة درعة تافيلالت التي ترشح بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمبرر القانون الداخلي لحزب الوردة الذي صادق عليه الحزب في دورة 5 ماي 2012...



وأضاف شباعتو أنه عندما فكر في الإستقالة من حزب الإتحاد الإشتراكي، اطلع على القانون الأساسي والداخلي للحزب المصادق عليه في دورة ''المهدي بن بركة'' يوم 28 نونبر 2005، لكم الغريب في الأمر أن المادة التي طعنت بسببها 39 و38 و35 عرفت تغييرا وقيل أن الحزب صادق عليه يوم 5 ماي 2012، لكن البيان الختامي الذي نشر بشكل رسمي يوم 7 ماي 2012 لم يشر لهذا التغيير في القانون الداخلي ولو بكلمة واحدة.



وأفاد سعيد شباعتو ''لشوف تيفي'' أنه طلب من الكاتب الإقليمي لحزب الوردة الذي طعن فيه، أن يطلع على الوثائق التي قدمها له، ويقدم له اعتذارا مكتوبا في سطرين، لانهاء الموضوع لكنه رفض، مادفع به إلى اللجوء للقضاء بشكاية الزور، لأنه جاء بقانون لايوجد عند أي عضو في حزب الوردة سواء في الأنظمة المحلية أو الإقليمية للحزب.

وصرح اشباعتو حول وجود انتقام من الكاتب الأول للحزب ضده عبر دفع الكاتب الإقليمي لميدلت للطعن في إنتخابه باسم حزب الأحرار، و أن الذي وضع الطعن ''المزور'' هو الكاتب الإقليمي وليس إدريس لشكر، مؤكدا بأن تقثه كبيرة في القضاء ليقول كلمته ويكشف عن حقيقة القانون الداخلي للحزب.



من جهة ثانية، قال مصدر حزبي أن الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بميدلت قد تم الإستماع إليه اليوم الثلاثاء من طرف الضابطة القضائية بمدينة مكناس،بخصوص تزوير القانون الداخلي للحزب، والذي قدم أمام المحكمة لإسقاط لائحة سعيد شباعتو من مجلس جهة درعة تافيلالت، حيث قضت محكمة الاستئناف بإسقاط ثلاثة أسماء من بينهم شباعتو الذي غادر الحزب في اتجاه حزب التجمع الوطني للأحرار.



وأضاف المصدر الحزبي أن الشرطة القضائية استمعت للكاتب الإقليمي لميدلت حول مصدر نسخة القانون الداخلي للحزب، تزامنا والأنباء التي تتحدث بكون حزب الاتحاد الاشتراكي لا يتوفر على قانون داخلي ولا تتوفر الداخلية على أي نسخة تحت عنوان القانون الداخلي للحزب.





