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''الإنستغرام'' ينافس السناب شات بهذه الخاصية الجديدة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 23:29 الإنستغرام ينافس السناب شات بهذه الخاصية الجديدة | نت 2.0
''الإنستغرام'' ينافس السناب شات بهذه الخاصية الجديدة
زودت شركة فايسبوك كاميرا موقع إنستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها منافسه سنابشات.

شوف تيفي

 

زودت شركة فايسبوك كاميرا موقع إنستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها منافسه سنابشات.

وكشفت وكالة رويترز أن مستخدمي الإنستغرام سيتمكنوا من الآن فصاعدا الإختيار بين ثماني مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو، كما سيتمكن مستعمل التطبيق من إعادة مقاطع الفيديو إلى الوراء وهو ما سيسمح للمستخدمين بتشغيلها بطريقة معكوسة.

ويسعى موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى تحسين الكاميرا للتغلب على الخصائص التي وفرها سنابشات مثل الرسائل التي تختفي بعد قراءتها والمؤثرات التي تنضاف للوجوه وتحظى بإقبال كبير من طرف المستخدمين دون سن العشرين.

 

 

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