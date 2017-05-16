 البوليسية البوكوصة وهشام الملولي يخطفان الأنظار بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني‎ بفاس ﻿
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البوليسية البوكوصة وهشام الملولي يخطفان الأنظار بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني‎ بفاس

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 23:16 البوليسية البوكوصة وهشام الملولي يخطفان الأنظار بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني‎ بفاس | مجتمع
البوليسية البوكوصة وهشام الملولي يخطفان الأنظار بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني‎ بفاس
خطف أشهر رجل أمني عبر الفايسبوك هشام ملولي والشرطية '' البوكوصة '' نزهة أوهية الأنظار اليوم الأربعاء خلال احتفالات ولاية أمن فاس بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وذلك من خلال العروض التي

شوف تيفي

 

خطف أشهر رجل أمني عبر الفايسبوك هشام ملولي والشرطية " البوكوصة " نزهة أوهية الأنظار اليوم الأربعاء خلال احتفالات ولاية أمن فاس بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وذلك من خلال العروض التي قدموها أمام الشخصيات الأمنية المدنية التي كانت حاضرة خلال هذا الحفل بمدينة فاس.

هذا الحفل الذي أقيم بمقر ولاية أمن فاس حضره كل من والي جهة فاس مكناس و باشا مقاطعة أكدال بالإضافة إلى العديد من الشخصيات في سلك القضاء وكذا رؤساء المناطق الأمنية.

جدير بالذكر،أن جميع مدن المملكة شهدت احتفالات بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، كما كانت فرصة من أجل استحضار أهم الإنجازات التي طرأت سنة 2016 ومطلع 2017 على المديرية.

‫شوف تيفي

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بوليسية البوكوصة وهشام الملولي ذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني‎

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