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المغرب يُغلق الباب في وجه الجزائر بعد قَطْعه كَعْكَة أنبوب الغاز النيجيري رسميا في حفل ترأسه الملك محمد السادس بالرباط

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 22:45 المغرب يُغلق الباب في وجه الجزائر بعد قَطْعه كَعْكَة أنبوب الغاز النيجيري رسميا في حفل ترأسه الملك محمد السادس بالرباط | بوليتيك
المغرب يُغلق الباب في وجه الجزائر بعد قَطْعه كَعْكَة أنبوب الغاز النيجيري رسميا في حفل ترأسه الملك محمد السادس بالرباط
أسدل الستار يوم أمس الإثنين ومن دون ضجيج إعلامي وسياسي، بتوقيع المغرب على اتفاقية مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، على صراع خفي مع الجزائر بدأ منذ سنوات حول من يحتكر كعكة إمدادات الطاقة الإفريقية

شوف تيفي:العربي الجديد



أسدل الستار يوم أمس الإثنين ومن دون ضجيج إعلامي وسياسي، بتوقيع المغرب على اتفاقية مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، على صراع خفي مع الجزائر بدأ منذ سنوات حول من يحتكر كعكة إمدادات الطاقة الإفريقية التي تبحث عن سبيل إلى أوروبا، حيث أجبرت الجزائر اليوم على تقاسم إمدادات الغاز النيجيري إلى أوروبا، عبر تسريع اتفاقها على خط أنابيب مماثل مع نيجيريا.

وأشرف الملك محمد السادس، أمس الإثنين ، على توقيع اتفاقية بين المملكة المغربية ونيجيريا تتعلق بمشروع أنبوب لنقل الغاز بين البلدين، وذلك بعد ستة أشهر فقط على اتفاق مبدئي بشأن هذا الأنبوب الذي تسعى الجزائر منذ عام 2002 إلى عقد اتفاق مع نيجيريا بشأن خط مماثل له.

وفجأة باتت للمغرب مساحة معتبرة، بفضل هذا المشروع، على رقعة الطاقة العالمية، فنيجيريا التي تتمتع بـاحتياطيات غاز هائلة، لم تتمكن بعد 14 عاما من المفاوضات مع الجزائر، من عرض طاقتها بالسوق الأوروبية، لكنها وجدت منفذا جديدا يتمثل في المغرب الذي لمح الفرصة منذ زمن ومهد لها بسياسة "خطوة ـ خطوة" من وراء ستار حسب ما أوردته صحيفة العربي الجديد.

ولم يتحرك مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا خطوة واحدة منذ العام 2002 حتى 2009، حينما تمت إعادة بعثه مجدداً خلال زيارة لوزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، إلى أبوجا، تم خلالها توقيع اتفاق رسمي مع نظيره النيجيري، بمشاركة دولة النيجر كدولة يمر عبرها الأنبوب.

وإلى الآن تسير نيجيريا في اتفاقها بشأن خطين ينقلان غازها إلى أوروبا، الأول مع الجزائر والثاني مع المغرب، لكن الأخير يجري بوتيرة سريعة، حيث بعد اتفاق أبوجا مع الرباط على الأنبوب الجديد، ضغطت الجزائر على نيجيريا لمعرفة تفاصيل حوله، وهو ما دفع نيجيريا إلى إرسال مبعوث إلى الجزائر يوضح الاتفاق مع المغرب، حسب ما قاله مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الجزائرية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد".

ولن تتوقف خسائر الجزائر من فشلها في حسم الصراع حول احتكار نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عند حجم العوائد التي كان من الممكن أن تحققها نظير مرور هذه المادة عبر أراضيها فحسب، بل إن صادرات الغاز النيجيري ستكون المنافس الأقوى لغاز الجزائر التي كان من الممكن أن تتحكم وحدها في صنبور الإمدادات النيجيرية، لو أنها احتكرت الأنبوب.
لكن هذا الإعلان سبقته، بالتأكيد، تحركات مغربية واسعة لسنوات على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، في مقابل تأخر الجزائر التي يتشكك مراقبون في رغبتها في إفشال هذا المشروع الضخم، خوفا على موقعها على خارطة الطاقة العالمية، فالغاز هو مصدر الإيرادات الأول للخزانة العامة الجزائرية، حيث اعتمدت خطة الملك محمد السادس على محورين، أولهما سياسي، والثاني اقتصادي.



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