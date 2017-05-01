 با ربي السلامة..شوفو آعباد الله هاذ العجب: الطوبات كتاكل الدجاج قبل الترياش داخل محل لبيع الدواجن في بني ملال+فيديو مقزز ﻿
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با ربي السلامة..شوفو آعباد الله هاذ العجب: الطوبات كتاكل الدجاج قبل الترياش داخل محل لبيع الدواجن في بني ملال+فيديو مقزز

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 22:35 با ربي السلامة..شوفو آعباد الله هاذ العجب: الطوبات كتاكل الدجاج قبل الترياش داخل محل لبيع الدواجن في بني ملال+فيديو مقزز | حوادث و حقوق
با ربي السلامة..شوفو آعباد الله هاذ العجب: الطوبات كتاكل الدجاج قبل الترياش داخل محل لبيع الدواجن في بني ملال+فيديو مقزز
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، تم التقاط تفاصيله داخل محل خاص بيبع الدواجن بمدينة بني ملال.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، تم التقاط تفاصيله داخل محل خاص بيبع الدواجن بمدينة بني ملال.
وأوضح ناشروا هذا الفيديو أن الأمر يتعلق بمحل معروف بمدينة بني ملال، يبيع المواطنين هذه الدواجن بأسعار رخيصة، وقد تفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المقزز، حيث أكد العديد منهم أن ما التقطته كاميرا الهاتف النقال، يعتبر صادما ولا يصدق، خاصة اللقطة التي تظهر الجرذان وهي تنهش لحم الدجاج وهو حي.

وطالب الجميع السلطات بالتدخل الفوري والسريع من أجل إغلاق هذا المحل، موضحين أن تعرض الدجاج للنهش والعض من طرف الجرذان، قد يعرض صحة المواطن للخطر في حالة تناوله إياها في وجباته اليومية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الدواجن بني ملال مواقع التواصل الاجتماعي السلطات

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