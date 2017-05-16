خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة ﻿

نشر رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والخطيب السابق للإعلامية المغربية مريم سعيد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة له أرفقها بتدوينة كتب عليها « ماهو الشئ الأكثر أهمية بالنسبة إليكم في

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نشر رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والخطيب السابق للإعلامية المغربية مريم سعيد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة له أرفقها بتدوينة كتب عليها « ماهو الشئ الأكثر أهمية بالنسبة إليكم في أية علاقه؟ بالنسبةَ لي وبكل بساطة الصدق .... لأنني أؤمن عكس ذلك فإننا لانملك الحب، ولا الاحترام، ولا الجاذبية، بمعنى لا نملك شيئا ».

من جهة أخرى وفور نشره لهاته التدوينة انهالت على كريم العديد من التعاليق من قِبل متتبعيه قائلين إن هذه الرسالة موجهة إلى خطيبته السابقة مريم سعيد، وأنه يستفزها من خلال رسالته.

وكانت مريم سعيد قد أعلنت منذ مدة ليست بالقصيرة عن فسخها لخطوبتها من كريم ظريف لأسباب شخصية، في حين خرج الأخير بتصريحات قوية يقصف من خلالها مريم مؤكدا من خلالها أن الانفصال جاء بسبب أمور تتعلق بالأخلاق.