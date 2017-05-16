 خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة | ثقافة و فنون

خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها بالقنيطرة | بووز

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها

خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء | مجتمع

خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء

بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية | بوليتيك

بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من

يهم حصاد..فضائح التعليم المغربي على القنوات العربية‎ | مجتمع

يهم حصاد..فضائح التعليم المغربي على القنوات العربية‎

2 بنات لفشوش دارو روينة فكازا بسباب كسيدة (فيديو) | بووز

2 بنات لفشوش دارو روينة فكازا بسباب كسيدة (فيديو)

وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن البوطا | بوليتيك

وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن ''البوطا''

في حوار مثير نجوى كرم تكشف أسرار عشقها للمغرب/علاقتها بسميرة سعيد/مساندتها للمشارِكة المغربية في برنامج أراب كوت تالنت | بووز

في حوار مثير نجوى كرم تكشف أسرار عشقها للمغرب/علاقتها بسميرة سعيد/مساندتها للمشارِكة المغربية في

فاجعة تهز شاطئ مارتيل.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فاجعة تهز شاطئ مارتيل.. وهذه هي التفاصيل

من يلعب في طنجرة الريف؟

خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 22:10 خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة | ثقافة و فنون
خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة
نشر رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والخطيب السابق للإعلامية المغربية مريم سعيد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة له أرفقها بتدوينة كتب عليها « ماهو الشئ الأكثر أهمية بالنسبة إليكم في

شوف تيفي

نشر رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والخطيب السابق للإعلامية المغربية مريم سعيد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة له أرفقها بتدوينة كتب عليها « ماهو الشئ الأكثر أهمية بالنسبة إليكم في أية علاقه؟ بالنسبةَ لي وبكل بساطة الصدق .... لأنني أؤمن عكس ذلك فإننا لانملك الحب، ولا الاحترام، ولا الجاذبية، بمعنى لا نملك شيئا ».

من جهة أخرى وفور نشره لهاته التدوينة انهالت على كريم العديد من التعاليق من قِبل متتبعيه قائلين إن هذه الرسالة موجهة إلى خطيبته السابقة مريم سعيد، وأنه يستفزها من خلال رسالته.

وكانت مريم سعيد قد أعلنت منذ مدة ليست بالقصيرة عن فسخها لخطوبتها من كريم ظريف لأسباب شخصية، في حين خرج الأخير بتصريحات قوية يقصف من خلالها مريم مؤكدا من خلالها أن الانفصال جاء بسبب أمور تتعلق بالأخلاق.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون الخطيب السابق مريم سعيد يستفزها الرسالةشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفضح منظمي مهرجان موازين | ثقافة و فنون

عاجل:الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفضح منظمي مهرجان موازين

قبل مغادرتهم ..شوفو أشنو قالوا كوبل الرباط في برنامج للا لعروسة‎ | ثقافة و فنون

قبل مغادرتهم ..شوفو أشنو قالوا كوبل الرباط في برنامج للا لعروسة‎

قبل رمضان.. ها بشحال طلعات مشيتي فيها للحلقة الواحدة على دوزيم | ثقافة و فنون

قبل رمضان.. ها بشحال طلعات ''مشيتي فيها'' للحلقة الواحدة على دوزيم

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها بالقنيطرة | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها بالقنيطرة

الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة | خارج البلاطو

الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة

بالفيديو..ولدي ضحى بحياتو و هز القنبولة ديال الإرهابيين فأحداث 16 ماي و حتا واحد معقل عليه | خارج البلاطو

بالفيديو..ولدي ضحى بحياتو و هز القنبولة ديال الإرهابيين فأحداث 16 ماي و حتا واحد معقل عليه

حصري :الداودية تكشف عن كواليس أغنيتها الجديدة رفقة الفنان الجزائري قادر الجابوني | خارج البلاطو

حصري :الداودية تكشف عن كواليس أغنيتها الجديدة رفقة الفنان الجزائري قادر الجابوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

خطيب مريم سعيد السابق يستفزها من جديد بهذه الرسالة

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها بالقنيطرة | بووز

الحموشي أمام استعراضات نساء و رجال الأمن بمناسبة احتفالات الأسرة الأمنية بالذكرى 61 لتأسيسها

خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء | مجتمع

خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء

بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية | بوليتيك

بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.