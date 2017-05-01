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خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 21:57 خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء | مجتمع
خبر سار لسائقي السيارات.. انخفاض في أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الأربعاء
كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من غد الأربعاء انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود.

شوف تيفي

 

كشفت يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من غد الأربعاء انخفاضا ملحوظا في عدد من محطات الوقود.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المحتمل أن يسجل سعر الليتر الواحد من الغازوال تراجعا بـ40 سنتيما، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيما لليتر الواحد، وذلك بعدما سجلت أثمنة المحروقات ارتفاعا صاروخيا خلال الأشهر المنصرمة.

وذكرت مصادر اليومية، أن تخفيض أسعار المحروقات سيجعل سعر كل من البنزين والغازوال يستقران عند مستويات مقبولة حيث سيتيح ذلك للمستهلك إمكانية تقليص تكاليف التنقل، مبرزة في الوقت نفسه أنه من المفروض على شركات توزيع المحروقات بالمغرب أن تعمل على ملاءمة الأسعار التي تبيع بها مع الانهيار الحاصل على مستوى سعر النفط في السوق الدولية.

 

 

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مجتمع انخفاض أسعار المحروقات

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