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بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 21:52 بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية | بوليتيك
بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية
بالفيديو .الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية

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بالفيديو .. الوزير يتيم في كلمة مؤثرة خلال جنازة والدته بمقبرة الغفران بحضور رئيس الحكومة و عدد من الشخصيات السياسية

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