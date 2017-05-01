 وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن ''البوطا'' ﻿
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وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن ''البوطا''

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 20:38 وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن البوطا | بوليتيك
وزارة الداودي تخرج عن صمتها بخصوص رفع الدعم عن ''البوطا''
ردا على تصريحاته في برنامج ''ساعة للإقناع'' على قناة ''ميدي1 تي في'' يوم السبت الماضي، والتي أوردتها ''قناة شوف تيفي'' في مقال سابق، كشف بيان حقيقة للوزير ''الحسن الداودي'' بأن أي إصلاح لنظام المقاصة لن

بوليتيك
شوف تيفي


ردا على تصريحاته في برنامج ''ساعة للإقناع'' على قناة ''ميدي1 تي في'' يوم السبت الماضي، والتي أوردتها ''قناة شوف تيفي'' في مقال سابق، كشف بيان حقيقة للوزير ''الحسن الداودي'' بأن أي إصلاح لنظام المقاصة لن يتم إلا بالتدرج، مع مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمواطنين.

وأكدت وزارة الداودي في بيان توصلت به ''شوف تيفي'' أن الحكومة غير جاهزة للشروع في رفع الدعم عن غاز البوتان ولا في توقيت تنزيله، في ظل غياب معطيات دقيقة حول المراحل التي يمر منها الغاز بدءاً من الاستيراد وصولاً إلى الاستهلاك، سيما وأن استعماله متعدد ويشمل عدة متدخلين.

هذا، وسبق للحسن الداودي أن صرح بالحرف بأن '' رفع الدعم عن الغاز'' سيكون بعد الدراسة والتي ستكون جاهزة خلال الشهور المقبلة وهو مايعني أن رفع الدعم تدريجيا سيكون هو الآخر خلال الشهور المقبلة.




‫شوف تيفي

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الداودي الحكومة الغاز البوطا شوف تيفي

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