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فاجعة تهز شاطئ مارتيل.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 20:17 فاجعة تهز شاطئ مارتيل.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فاجعة تهز شاطئ مارتيل.. وهذه هي التفاصيل
فارق شاب في عمر الزهور الحياة غرقا عشية يومه الثلاثاء، بمياه شاطئ مارتيل، ليكون بذلك أول ضحية يسقط في الشاطئ المذكور قبل حلول فصل الصيف.

"شوف تيفي"


فارق شاب في عمر الزهور الحياة غرقا عشية يومه الثلاثاء، بمياه شاطئ مارتيل، ليكون بذلك أول ضحية يسقط في الشاطئ المذكور قبل حلول فصل الصيف.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني مجهول الهوية، قامت مصالح الوقاية المدنية بمارتيل بانتشال جثمانه، ونقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات غرق هذا الشاب وأيضا للكشف عن هويته التي ما تزال مجهولة.

 

 

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المغرب شوف تيفي شاطئ مارتيل فصل الصيف المصالح الأمنية مستودع الأموات

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