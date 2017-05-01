عاجل:الملك يستقبل وزير الدولة في النقل بجمهورية نيجيريا ﻿

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد هادي سيريكا وزير الدولة في النقل بالجمهورية الفدرالية لنيجيريا.

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد هادي سيريكا وزير الدولة في النقل بالجمهورية الفدرالية لنيجيريا.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن وزير الدولة نقل للملك، رسالة من رئيس نيجيريا فخامة السيد محمدو بوهاري، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الاندماج الاقليمي في غرب إفريقيا.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، شكل مناسبة لإبراز الطابع التاريخي للاتفاقيات الموقعة أمس، والمتعلقة بأنبوب الغاز الأطلسي والتعاون في مجال الأسمدة.

وستتيح هذه الاتفاقيات تمتين الروابط بين البلدين، وتعزيز الاندماج الاقليمي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان غرب إفريقيا.

وتمثل هذه المشاريع نموذجا للتعاون جنوب جنوب مبتكر وطموح وملموس، الذي ما فتىء يدعمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمدو بوهاري.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور السيدين ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وأحمد أبوبكار رفاعي المستشار الخاص لرئيس نيجيريا في الشؤون الدولية.