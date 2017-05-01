عاجل..مختل عقلي يذبح طفلا بمدينة المحمدية+وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن درب مكناس بمدينة المحمدية، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء على وقع جريمة بشعة بطلها مختل عقلي، قام بذبح طفل صغير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن درب مكناس بمدينة المحمدية، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء على وقع جريمة بشعة بطلها مختل عقلي، قام بذبح طفل صغير.

وحسب المصدر ذاته فإن المختل العقلي، هاجم الطفل الذي يقطن بالقرب من منزله بدرب مكناس، ليوجه له طعنة خطيرة على مستوى العنق، متسببا له في جرح وصف بالخطير.

وأكد المصدر ذاته أن الطفل تم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى مولاي عبد الله من أجل تلقي العلاجات الضرورية ورتق الجرح الذي أصيب به على مستوى العنق.



