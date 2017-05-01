 رسميا..المتهمون في ''احداث اكديم ازيك'' يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة ﻿
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رسميا..المتهمون في ''احداث اكديم ازيك'' يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 19:21 رسميا..المتهمون في احداث اكديم ازيك يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة | بوليتيك
رسميا..المتهمون في ''احداث اكديم ازيك'' يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة
أعلن المتهمون في احداث كديم ازيك انسحابهم من جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها اليوم الثلاثاء، بالموازاة وقرار دفاع المتهمين الأجانب سحب إنابتهم عن المتهمين .

بوليتيك
شوف تيفي

أعلن المتهمون في احداث كديم ازيك انسحابهم من جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها اليوم الثلاثاء، بالموازاة وقرار دفاع المتهمين الأجانب سحب إنابتهم عن المتهمين .

وعلى إثر هذا الانسحاب، قررت المحكمة تعيين مجموعة من المحامين المغاربة للإنابة عن جميع المتهمين في إطارالمساعدة القضائية، وفقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.

ويأتي قرار الإنسحاب المتعمد من جلسات المحاكمة، رغم إحترامها منذ انطلاق أولى جلساتها، شروط المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق الدولية، وكذا الدلائل والقرائن المثبتة على شرائط فيديو مصورة بشهادة ملاحظين ينتمون لدول من خارج المغرب، إذ تأكد إثبات تورط المتهمين في قتل عدد من قوات الأمن المغربية ببرودة دم، وبشكل مقزز إهتز له ضمير الحقوقيين دوليا وليس فقط من داخل المغرب.

وحسب العارفين بالموضوع، فخطوة الإنسحاب من جلسات المحاكمة هي مرحلة جديدة من التصعيد ومحاولة التشويش على حسن سير المحاكمة خاصة، أن هذه الأخيرة تسير وفق إجراءات المحاكمة العادلة كما نص عليها الفصل 120 من دستور المغرب، وفي تطابق كبير مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية، تجاوبا مع المعايير التي نص عليها دليل المحاكمات العادلة الذي صدر عن منظمة العفو الدولية سنة 2014.


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