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بالصور..مفوضية الشرطة بمريرت تحتفل بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 19:08 بالصور..مفوضية الشرطة بمريرت تحتفل بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك
بالصور..مفوضية الشرطة بمريرت تحتفل بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
على غرار باقي مدن المملكة،احتفت أسرة الأمن الوطني بمريرت صباح اليوم الثلاثاء 16 ماي بالذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من

''شوف تيفي''

على غرار باقي مدن المملكة،احتفت أسرة الأمن الوطني بمريرت صباح اليوم الثلاثاء 16 ماي بالذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك بحضور باشا مدينة مريرت ووفد مرافق له  ومندوبين وبعض الجمعيات.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى المفوضية ففي بداية هذا الحفل تمت تحية العالم الوطني ثم كلمة رئيس مفوضية الشرطة . تم من خلالها إعطاء جرد لحصيلة المفوضية  وشكر كل المواظفين الذين بذلوا و يبذلوا مجهودات جبارة في محاربة كل ما يمس بأمن المواطنين و ممتلكاتهم.

واضاف الموفد أن الاحتفال انطلق  بآيات من القرآن الكريم و قد أشاد الجميع بالظروف التي أقيم فيها هذا الاحتفال من تنظيم محكم وانفتاح على المجتمع المدني من خلال تنوير الرأي العام المحلي بمعطيات تتعلق بعمل المفوضية والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها من خلال خطة عمل معدة سلفا ومنهجية تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أسرة الأمن الوطني مريرت الجريمة القرآن الكريم المواثيق حقوق الإنسان

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