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عاجل:الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفضح منظمي مهرجان موازين

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 19:07 عاجل:الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفضح منظمي مهرجان موازين | ثقافة و فنون
عاجل:الفنانة اللبنانية نجوى كرم تفضح منظمي مهرجان موازين
في جوابها على تعليق حول اختيارها 3 منابر إعلامية فقط لإجراء حوارات صحفية، نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن تكون قد حددت رفقة إدارة أعمالها عدد أو نوعية المنابر الصحفية التي ستحل فيها ضيفة خلال

شوف تيفي:

في جوابها على تعليق حول اختيارها 3 منابر إعلامية فقط لإجراء حوارات صحفية، نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن تكون قد حددت رفقة إدارة أعمالها عدد أو نوعية المنابر الصحفية التي ستحل فيها ضيفة خلال مهرجان موازين.

وحملت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم المسؤولية في ذلك لإدارة المهرجان باعتبارها المتخصصة في ذلك قائلة:" أنا لا أتدخل في هذه الشؤون.."

و من المنتظر أن تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا ساهرا يوم غد الأربعاء بمنصة النهضة في إطار النسخة 16 لمهرجان موازين.


 

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