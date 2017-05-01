عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو ﻿

طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عن العطل والضرر، بسبب تمييز يقولون إنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ

''شوف تيفي''



طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عن العطل والضرر، بسبب تمييز يقولون إنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة يومه الثلاثاء ''مبالغا فيه''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.



وأوضحت الوكالة الفرنسية أن محكمة الاستئناف بباريس، ستنظر مساء الثلاثاء في الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي أدينت في شتنبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من أصل مغربي معظمهم متقاعد حاليا، وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون يورو.



ونفت شركة السكك الحديدية الفرنسية، تضيف ذات الوكالة، أن تكون عاملت الأجراء المغاربة بشكل مختلف، مشيرة ''أن العمال السابقون يطالبون ب 628 مليون يورو لقاء اضرار لحقتهم، وقد قالت هيئة دفاع الشركة أن ''هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع'' معللين بأن هؤلاء الاجراء كانوا ''بلا مؤهلات''.