 عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين | بووز

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين

عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو | دولي

عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو

بالوثيقة...البيجيدي يستدعي العثماني ولفتيت للبرلمان لمناقشة تعاطي الحكومة مع إحتجاجات الحسيمة | بوليتيك

بالوثيقة...''البيجيدي'' يستدعي العثماني ولفتيت للبرلمان لمناقشة تعاطي الحكومة مع ''إحتجاجات

إحالة 2178 شخص على العدالة متورطين في قضايا مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة | حوادث و حقوق

إحالة 2178 شخص على العدالة متورطين في قضايا مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة

بعد عودته من العمرة..بنكيران يعتزل السياسة؟ | بوليتيك

بعد عودته من العمرة..بنكيران يعتزل السياسة؟

بالصور.. اعتقال أزيد من 23 ألف شخص بطنجة في سنة واحدة.. وهذه هي الجرائم التي تورطوا في ارتكابها | بوليتيك

بالصور.. اعتقال أزيد من 23 ألف شخص بطنجة في سنة واحدة.. وهذه هي الجرائم التي تورطوا في ارتكابها

الملك محمد السادس يؤجل زيارته لمدينة أكادير | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤجل زيارته لمدينة أكادير

الملك محمد السادس يؤجل زيارته لمدينة أكادير | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤجل زيارته لمدينة أكادير

مثير..شوفو شحال ديال الجرائم وقعوا في خريبكة وها شحال شد البوليس في عام واحد | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شحال ديال الجرائم وقعوا في خريبكة وها شحال شد البوليس في عام واحد

من يلعب في طنجرة الريف؟

عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 18:45 عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو | دولي
عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو
طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عن العطل والضرر، بسبب تمييز يقولون إنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ

''شوف تيفي''

طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية  الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عن العطل والضرر، بسبب تمييز يقولون إنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة يومه الثلاثاء  ''مبالغا فيه''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن محكمة الاستئناف بباريس، ستنظر مساء الثلاثاء في الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي أدينت في شتنبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من أصل مغربي معظمهم متقاعد حاليا، وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون يورو.

ونفت شركة السكك الحديدية الفرنسية، تضيف ذات الوكالة، أن تكون عاملت الأجراء المغاربة بشكل مختلف، مشيرة ''أن  العمال السابقون يطالبون ب 628 مليون يورو لقاء اضرار لحقتهم، وقد قالت هيئة دفاع الشركة أن ''هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع'' معللين بأن هؤلاء الاجراء كانوا ''بلا مؤهلات''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف التعويض مغاربة السكك الحديد الفرنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد الجزائر التي قلصت مواقيت صلاة التراويح: دولة إسلامية أخرى تخرج بقرار مثير قبل رمضان | دولي

بعد الجزائر التي قلصت مواقيت صلاة التراويح: دولة إسلامية أخرى تخرج بقرار مثير قبل رمضان

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة | دولي

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد | دولي

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل | دولي

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين

من فاس..عاملة نظافة بمؤسسة تعليمية توجه رسالة صادمة لوزير التعليم حصاد..11 لسنة و أنا خدامة فالمدرسة وطردني المدير أنا و بناتي بدون سبب | خارج البلاطو

من فاس..عاملة نظافة بمؤسسة تعليمية توجه رسالة صادمة لوزير التعليم حصاد..11 لسنة و أنا خدامة فالمدرسة وطردني المدير أنا و بناتي بدون سبب

الفنان اللبناني فارس كرم لشوف تيفي :عندو الزين لأسماء لمنور بتاخد العقل و بموت في مدينة مراكش | خارج البلاطو

الفنان اللبناني فارس كرم لشوف تيفي :عندو الزين لأسماء لمنور بتاخد العقل و بموت في مدينة مراكش

احتفالات خاصة و مميزة لأسرة الأمن الوطني بمناسبة احتفالها بالذكرى الواحدة و الستين لتأسيسها | خارج البلاطو

احتفالات خاصة و مميزة لأسرة الأمن الوطني بمناسبة احتفالها بالذكرى الواحدة و الستين لتأسيسها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين | بووز
منذ 10 دقائق

الداودية في اعتراف لشوف تيفي.. هابشحال جيت لموازين

عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو | دولي

عمال مغاربة في السكك الحديدية الفرنسية يطالبون بتعويضات بقيمة 628 مليون يورو

بالوثيقة...البيجيدي يستدعي العثماني ولفتيت للبرلمان لمناقشة تعاطي الحكومة مع إحتجاجات الحسيمة | بوليتيك

بالوثيقة...''البيجيدي'' يستدعي العثماني ولفتيت للبرلمان لمناقشة تعاطي الحكومة مع ''إحتجاجات

إحالة 2178 شخص على العدالة متورطين في قضايا مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة | حوادث و حقوق

إحالة 2178 شخص على العدالة متورطين في قضايا مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.