بالوثيقة...''البيجيدي'' يستدعي العثماني ولفتيت للبرلمان لمناقشة تعاطي الحكومة مع ''إحتجاجات الحسيمة'' ﻿

قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، اقتراح تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الإحتجاجات بإقليم الحسيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في



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قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، اقتراح تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الإحتجاجات بإقليم الحسيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في التعاطي معها.



وحسب بلاغ لفريق ''البيجيدي '' بمجلس النواب، الذي أصدره عقب إجتماع لأعضائه اليوم الثلاثاء، فقد تم تقديم طلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية للإستماع لوزير الداخلية وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع.



