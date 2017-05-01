إحالة 2178 شخص على العدالة متورطين في قضايا مختلفة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة ﻿

قال رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالداخلة، حسن بومليك، اليوم الثلاثاء، إن المصالح الأمنية بالمدينة أحالت 2178 شخصا على العدالة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي من السنة الماضية إلى 15 ماي من

''شوف تيفي''+''و م ع''



قال رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالداخلة، حسن بومليك، اليوم الثلاثاء، إن المصالح الأمنية بالمدينة أحالت 2178 شخصا على العدالة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي من السنة الماضية إلى 15 ماي من السنة الجارية.



وأضاف بومليك، في كلمة بمناسبة احتفال أسرة الأمن الوطني بالداخلة بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد الأشخاص الموقوفين والمبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خلال ذات الفترة، وصل إلى 278 شخصا.



وأوضح أن عدد ملفات النيابة العامة التي تم انجازها ناهزت 6249 ملفا، والبحوث الادارية المنجزة 986 بحثا، والبطائق الوطنية للتعريف الالكتروني المنجزة والمجددة 8991 بطاقة، ومحاضر مخالفات السير المنجزة والمحالة على النيابة العامة 611، والسيارات التي وضعت بالحجز البلدي 529 سيارة.



وذكر رئيس المنطقة الأمنية بالداخلة أنه في إطار مكافحة عملية الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، تم حجز 19 طنا و 653 كلغ من المخدرات بالمركز الحدودي الكركرات بتنسيق مع مصالح الجمارك والدرك الملكي.



وأضاف أنه تم أيضا حجز 6 كلغ و795 غرام من مخدر الشيرا داخل المجال الحضري لمدينة الداخلة، و3 كلغ و229 غرام من مادة الكيف، و33 كلغ و570 غرام من مادة طابا، و4619 لتر من مسكر ''ماء الحياة'' و123 قنينة من النبيذ، و27 قنينة من الجعة.



وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة النقل السري، أكد المصدر ذاته أنه تمت معالجة تسعة قضايا في هذا الاطار، وتأمين 247 وقفة احتجاجية، وإبعاد 1167 من الأجانب، وأن عدد الاشخاص الذين عبروا المراكز الحدودية الثلاثة بالمنطقة وصل عددهم 168 ألف و561 شخص وعدد السيارات المسروقة التي تم ضبطها بالمركز الحدودي الكركرات بتنسيق مع الجمارك والدرك الملكي 12 سيارة.



وأشار بومليك، خلال هذه الحفل الذي حضره على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب، وعامل إقليم أوسرد، والهيئة القضائية، ورجال السلطة العسكرية والمدنية، أن المنظومة الامنية المعتمدة أثبتت نجاعتها بفضل المجهودات التي يبذلها العاملين بهذه المنطقة من خلال تواجدهم المستمر واليقظ بالشارع العام بالداخلة.