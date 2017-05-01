بعد عودته من العمرة..بنكيران يعتزل السياسة؟ ﻿

يبدو أن كل المؤشرات تسير في اتجاه إعلان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الاعتزال الرسمي للسياسة، حيث تشير المعطيات إلى أن الحزب لم يعد بتلك القوة، خصوصا بعد إقالة بنكيران وتعيين العثماني

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يبدو أن كل المؤشرات تسير في اتجاه إعلان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الاعتزال الرسمي للسياسة، حيث تشير المعطيات إلى أن الحزب لم يعد بتلك القوة، خصوصا بعد إقالة بنكيران وتعيين العثماني بدله. وفي وقت يترقب الجميع داخل البيجيدي لم شمل الحزب بعد العودة من العمرة، تتجه بعض المعطيات الرسمية نحو المجهول، إذ أن الغليان الذي يعيشه البيجيدي لم يحصل من قبل، وأن اعتزال بنكيران فعلا، قد يولد هذا الانفجار، ويتجه الحزب إلى الانقسام.

ولعل التدوينات الأخيرة التي تبادلها قياديو الحزب فيما بينهم، تظهر حجم الغليان الذي يعيشه البيجيدي، لأنه إلى وقت قريب كان كل واحد من القياديين البيجيديين الفايسبوكيين يلتزم الصمت إزاء القضايا والمشاكل المطروحة، بل ويصوم عن الكلام فيما يخص الحزب، فهل يعلنها بنكيران مدوية ويعتزل العمل السياسي بصفة نهائية؟.





