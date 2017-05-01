الملك محمد السادس يؤجل زيارته لمدينة أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة أكادير يوم غد الأربعاء، من المحتمل جدا أن يتم تأجيلها ، إلى غاية شهر رمضان الأبرك.

بوليتيك

شوف تيفي







علمت "شوف تيفي" أن الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة أكادير يوم غد الأربعاء، من المحتمل جدا أن يتم تأجيلها ، إلى غاية شهر رمضان الأبرك.



ويسارع المسؤولون المحليون بمدينة أكادير الزمن للإنتهاء من المشاريع المتعثرة بالمدينة منذ سنوات مخافة من غضبة ملكية قد تطيح بمسؤولين كبار بالمدينة، حيث عم فرح كبير الساكنة منذ شيوع خبر الزيارة الملكية التي تعول عليها كثيرا لإنطلاقة إقتصادية وتنموية لمدينة الإنبعاث.



وسبق للعديد من المواقع الإعلامية الوطنية والدولية، أن أوردت خبرا مفاده إحتمال المشاركة الفعلية للملك محمد السادس في القمة الخليجية الأمريكية التي سيحضرها الرئيس ترامب بالرياض، حيث توصل العاهل المغربي برسالة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة التي ستنافش قضايا الإرهاب والتنسيق المشترك في مواجهة تحدياته، وفق ذات المصادر.





