مثير..شوفو شحال ديال الجرائم وقعوا في خريبكة وها شحال شد البوليس في عام واحد ﻿

أفادت معطيات للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة بأن المصالح الأمنية على صعيد مدينة خريبكة ومفوضيتي وادي زم وأبي الجعد سجلت ما مجموعه 13 ألف و944 قضية في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خلال سنة 2016.

''شوف تيفي''+''و م ع''



أفادت معطيات للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة بأن المصالح الأمنية على صعيد مدينة خريبكة ومفوضيتي وادي زم وأبي الجعد سجلت ما مجموعه 13 ألف و944 قضية في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خلال سنة 2016.



وأوضحت المعطيات، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بمناسبة حفل أقيم تخليدا للذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني، أن هذه القضايا موزعة على 2328 قضية بالنسبة للموقوفين من الأشخاص المبحوث عنهم، و181 بخصوص جرائم النصب والابتزاز عبر الشبكة العنكبوتية، و1361 من الموقوفين في قضايا السرقات، و753 بالنسبة لقضايا الاتجار واستهلاك المخدرات، و85 قضية لبيع المشروبات الكحولية، و1529 قضية خاصة بالسكر العلني البين، و7707 من الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى العدالة، مضيفة أن عدد القضايا المتعلقة بالتحقق من الهوية بلغت أزيد من 292 ألف حالة.



وفي ما يتعلق بالمراقبة الطرقية وتطبيق المقتضيات القانونية التي تشملها مدونة السير الجديدة، أوضحت هذه المعطيات أن هذه المخالفات بلغت خلال السنة الماضية 5329 بالنسبة لرخص السياقة المسحوبة وشهادة التسجيل، و3660 مخالفة تتعلق بالمركبات الموضوعة بالمستودع البلدي بمختلف أنواعها، و1285 تهم المحاضر التي أحيلت على المحكمة الابتدائية، و386 تتعلق بالنقل السري للمركبات وثلاثية العجلات، و12 ألف و488 تخص الغرامات الصلحية من الدرجة 1 و2 و3.



وعلاقة بإحصائيات مصلحة التوثيق والبطائق للسنة الماضية، تشير المعطيات إلى أن عدد بطائق التعريف الوطنية المنجزة بلغت 11 ألف و843 بطاقة، و16 ألف و337 من بطائق التعريف الوطنية المجددة، و14 ألف و353 من بطائق السوابق العدلية.



وحسب المعطيات ذاتها فإن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن، وعيا منها بالتحولات والتطورات التي تعرفها جغرافية الجريمة الحضرية، تمكنت من تفكيك عدة شبكات إجرامية حيث تقوم مصالحها بحملات تمشيطية واسعة النطاق، وذلك بعد الدراسة الميدانية والتخطيط المنظم والمسبق لتصويب أهداف تلك العمليات انطلاقا من البؤر السوداء إلى الأوكار والأماكن التي يرتادها الأشخاص المشتبه فيهم، إذ تركت هذه الحملات المستمرة على مدار الساعة ودون توقف صدى طيبا وسط الساكنة المحلية سيما وأنها أسفرت عن تدعيم الإحساس بالأمن في نفوس المواطنين.



وقد شكلت سنة 2016 محطة فارقة ومفصلية نحو العبور الآمن نحو العصرنة والحكامة الرشيدة لقضايا الأمن ، كما وصفت بكونها سنة إرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية، وتطوير بنيات الشرطة من خلال الاستثمار في العنصر البشري والرأسمال اللامادي، وهو إصلاح تجاوز ما هو بنيوي وتنظيمي ليشمل مراجعة فلسفة عمل المصالح المكلفة بالأمن وتغيير الصورة النمطية للقوة العمومية.



وتم خلال هذا الحفل، الذي حضره، على الخصوص، عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي، ورئيس المجلس العلمي المحلي محمد السعيدي، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة علال البصراوي، والهيئة القضائية والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني، توشيح العميد المركزي للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.