بالصور...قادة حزب ''البيجيدي '' يشيعون جنازة والدة الوزير ''محمد يتيم'' بالدار البيضاء ﻿

حرص بعض الوزراء باسم حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد على حضور جنازة والدة ''محمد يتيم'' التي توفيت صبيحة اليوم الثلاثاء بمنزل العائلة بحي

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حرص بعض الوزراء باسم حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد على حضور جنازة والدة ''محمد يتيم'' التي توفيت صبيحة اليوم الثلاثاء بمنزل العائلة بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء.



وشيعت عائلة وبعض قادة حزب ''المصباح'' وطنيا ومحليا في موكب رسمي والدة الوزير ''محمد يتيم'' حيث ووريت الثرى، بعد صلاة عصر يومه الثلاثاء بمقبرة الغفران بالدار البيضاء.



وإلى جانب العثماني والرميد، حضر كذلك وزير الحكامة والشؤون العامة ''لحسن الداودي'' ورئيس جماعة سلا ''جامع المعتصم'' بالإضافة إلى مسؤولين بالذراع النقابي والدعوي للحزب لمراسيم تشييع جنازة الراحلة.



