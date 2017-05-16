بالصور..بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس مديرية الأمن : المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات تكشف عن حصيلتها الخاصة بمحاربة الجريمة والإرهاب ﻿

كشف إبراهيم الشافي ،رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، بأن المصالح الأمنية على صعيد مدينة الخميسات، سجلت خلال سنة 2016 توقيف 9183 شخص وتحرير12933 مخالفة وسحب رخص القيادة، وذلك خلال كلمته

"شوف تيفي"



كشف إبراهيم الشافي ،رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، بأن المصالح الأمنية على صعيد مدينة الخميسات، سجلت خلال سنة 2016 توقيف 9183 شخص وتحرير12933 مخالفة وسحب رخص القيادة، وذلك خلال كلمته بمناسبة حفل أقيم تخليدا للذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني، بحضور منصور قرطاح، عامل الخميسات والحبيب احسيني برلماني الإقليم ومجموعة من الشخصيات المحلية المعروفة.



وأكد مدير مكتب رئيس المنطقة الأمنية على دور المؤسسة الأمنية في محاربة ترويج المخدرات بكل أصنافها، حيث تم حجز أزيد من 8.133كلغ من مخدر الشيرا و أزيد من 5.433 من مخدر الكيف، إضافة إلى 1047 قرصا مهلوسا في حين تم تسجيل 359حادثة سير خلال الفترة ما بين 16ماي 2016و16ماي2017 .



وأكدت حصيلة شرطة الخميسات انخراط المؤسسة الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة وبشكل خاص جرائم الارهاب، حيث تمكنت المصلحة ذاتها بتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، من إنجاز ثلاث ملفات خاصة بالجريمة الإرهابية أسفرت عن توقيف ثلاثة عناصر لهم صلة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وجرى تسليم اثنين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية والثالث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية .



