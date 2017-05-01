مؤثر..بعد 36 سنة من العمل ..''مسؤولو وزارة الأوقاف'' بأكادير يحرمون إماما من تقاعد 1300 درهم ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات من إمام سابق بمنطقة التامري شمال مدينة أكادير، يشكو من خلالها بحرمانه من تقاعد حدد في مبلغ 1300 درهم شهريا، بعد عجزه عن مواصلة عمله داخل المسجد '' كإمام ومؤذن'' منذ سنوات 2014.

بوليتيك

شوف تيفي



توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات من إمام سابق بمنطقة التامري شمال مدينة أكادير، يشكو من خلالها بحرمانه من تقاعد حدد في مبلغ 1300 درهم شهريا، بعد عجزه عن مواصلة عمله داخل المسجد '' كإمام ومؤذن'' منذ سنوات 2014.



وحسب مقرب من الإمام، فقد قدم وثائق لمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتبث من خلالها عجزه على إستكمال عمله كمؤذن بالمسجد وخدمة المصلين، حيث منح الوثائق لمسؤولين بالمندوبية الذين قالوا له بأنه سيحصل على تعويض شهري يصل 1300 درهم منذ سنة 2014 إلى اليوم لم يحصل على أي تعويض على حد قوله.



وكشف وصل الإيداع الإلكتروني الذي حصلت عليه ''شوف تيفي'' أن المؤذن و''القيم الديني حسب التعريف المؤسساتي'' مزداد سنة 1952 ، وبدأ مهامه بالمسجد منذ سنة 1975 إلى غاية سنة 2011 تاريخ إعلان عجزه، حيث تمت تسوية وضعيته سنة 2014 بحصوله على الإعانة المححدة في 1300 شهريا لكنه لم يحصل عليها لحد اليوم.



ومن جهة ثانية، رفض مسؤولون بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أكادير الرد على إستفسارات ''شوف تيفي''، لكن جمعيون بالمنطقة هددوا بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المندوبية مع إرسال شكاية في الموضوع لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا رئيس الحكومة كخطوة أولى، حسب أحد الجمعويين.





