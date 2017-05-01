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الفراقشية بداو الخدمة: سرقة عدد مهم من رؤوس الأغنام بالدريوش

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 17:24 الفراقشية بداو الخدمة: سرقة عدد مهم من رؤوس الأغنام بالدريوش | حوادث و حقوق
الفراقشية بداو الخدمة: سرقة عدد مهم من رؤوس الأغنام بالدريوش
قامت عصابة فراقشية، أمس الاثنين، بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام من داخل إسطبل يوجد بدوار بوافاسيث، ضواحي مدينة الدريوش٫

''شوف تيفي''

قامت عصابة فراقشية، أمس الاثنين، بسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام من داخل إسطبل يوجد بدوار بوافاسيث، ضواحي مدينة الدريوش٫

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن أفراد عصابة الفراقشية، استغلوا حلول الظلام  ونوم صاحب الإسطبل، ليقوموا بالسطو عليه، وسرقة العشرات من رؤوس الأغنام، والفرار بها إلى وجهة غير معلومة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بالإسطبل، وقامت بالمعاينة، قبل أن تفتح تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ىعصابة الفراقشية مصالح الدرك الملكي رؤوس الأغنام

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