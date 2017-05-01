بعد الجزائر التي قلصت مواقيت صلاة التراويح: دولة إسلامية أخرى تخرج بقرار مثير قبل رمضان ﻿

كشفت مصادر إعلامية مصرية يومه الثلاثاء، أن اللواء أحمد تيمور، نائب محافظ مديرية الأوقاف، طالب خلال اجتماع المجلس التنفيذى، بوقف العمل بالميكروفون الخارجى في صلاة التراويح.

''شوف تيفي''



كشفت مصادر إعلامية مصرية يومه الثلاثاء، أن اللواء أحمد تيمور، نائب محافظ مديرية الأوقاف، طالب خلال اجتماع المجلس التنفيذى، بوقف العمل بالميكروفون الخارجى في صلاة التراويح.



وأوضحت المصادر ذاتها أن محافظ القاهرة، طالبت بضرورة الإبلاغ عن أي إمام يخالف التوجيهات للحفاظ على راحة المرضى وتوفير الهدوء لطلبة الثانوية العامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تلقى كذلك شكاوي من أهالي منطقة المطرية بسبب البائعين في الشارع.