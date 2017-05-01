صادم وبالفيديو..طبيب في مستشفى عمومي مخاطبا مريضا بتزنيت: ''زبل ماشي مواطن والمريض يمشي يموت'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تم وصفه بالصادم، يظهر لحظة دخول طبيب بمركز صحي في نقاش حاد مع مواطن ومريض، بعد أن رفض الاطمئنان على الحالة الصحية لهذا

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تم وصفه بالصادم، يظهر لحظة دخول طبيب بمركز صحي في نقاش حاد مع مواطن ومريض، بعد أن رفض الاطمئنان على الحالة الصحية لهذا الأخير.



وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت أخيرا، بالمركز الصحي أيت حمد بتزنيت، حيث رفض طبيب، استقبال مريض بدعوى إغلاق المركز، نظرا لانتهاء ساعات العمل اليومية، ما جعله يدخل في نقاش حاد مع المواطن الذي التقط تفاصيل هذا الحوار من خلال فيديو بهاتفه النقال.



وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد في تفاعلهم مع الفيديو، حيث ركز العديد منهم على الطريقة، التي خاطب بها الطبيب المواطن، موضحين أن أصحاب الوزرة البيضاء مطالبون بتقديم يد المساعدة إلى المرضى في أي وقت وفي مكان مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى احترام المواطنين وتجنب العبارات المسيئة والمهينة لكرامتهم، ومن جهة أخرى، طالب بعض النشطاء وزارة الصحة بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.