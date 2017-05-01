عاجل و انفراد.. بعد شهرين على جريمة قتل البرلماني مرداس..هاشنو وقع لبنت الشوافة المتورطة في الجريمة ﻿

لم تكن تظن (ب) و هي الابنة الوحيدة للوسيطة المتورطة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس ''الشوافة'' أن تعيش حياتها دون سند يحميها و هي التي تعيش مرحلة المراهقة.

شوف تيفي: م غ

لم تكن تظن (ب) و هي الابنة الوحيدة للوسيطة المتورطة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس "الشوافة" أن تعيش حياتها دون سند يحميها و هي التي تعيش مرحلة المراهقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"،أن ابنة "الشوافة" التي تقطن في منطقة اسباتة دخلت في أزمة نفسية و انقطعت عن العالم الخارجي، بعد تورط والدتها في هذه الجريمة البشعة.

و تُفضل التلميذة التي تتابع دراستها في سلك الباكالوريا، الانعزال وعدم الخروج للشارع مخاف نعتها بما اقترفته والدتها من جرم بشع.

و معلوم أن "الشوافة" كان لها دور محوري في الوساطة بين مرتكب الجريمة و عشيقته "وفاء" الزوجة الغادرة و الخائنة.



