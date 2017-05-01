عاجل و انفراد.. بعد شهرين على جريمة قتل البرلماني مرداس..هاشنو وقع لبنت الشوافة المتورطة في الجريمة ﻿

شوف تيفي: م غ
لم تكن تظن (ب) و هي الابنة الوحيدة للوسيطة المتورطة في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس "الشوافة" أن تعيش حياتها دون سند يحميها و هي التي تعيش مرحلة المراهقة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"،أن ابنة "الشوافة" التي تقطن في منطقة اسباتة دخلت في أزمة نفسية و انقطعت عن العالم الخارجي، بعد تورط والدتها في هذه الجريمة البشعة.
و تُفضل التلميذة التي تتابع دراستها في سلك الباكالوريا، الانعزال وعدم الخروج للشارع مخاف نعتها بما اقترفته والدتها من جرم بشع.
و معلوم أن "الشوافة" كان لها دور محوري في الوساطة بين مرتكب الجريمة و عشيقته "وفاء" الزوجة الغادرة و الخائنة.
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