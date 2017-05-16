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بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 16:48 خطير وبالصور...فردي وقرطاس ومواد خطيرة في مطار أكادير+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
خطير وبالصور...فردي وقرطاس ومواد خطيرة في مطار أكادير+تفاصيل حصرية
في جديد قضية إيقاف سائح فلندي أول أمس الأحد، بمطار أكادير، توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بصور تعود للمسدس والدخيرة والمواد الخطيرة التي عثر عليها بحوزة المذكور لحظة إيقافه.

''شوف تيفي''

في جديد قضية إيقاف سائح فلندي أول أمس الأحد، بمطار أكادير،  توصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها بصور تعود للمسدس والدخيرة والمواد الخطيرة التي عثر عليها بحوزة المذكور لحظة إيقافه.

وأوضح المصذر ذاته أن عناصر الجمارك بمطار عاصمة سوس، عثروا خلال تفتيشهم لحقائب المعني بالأمر على مسدس وكمية مهمة من مواد خطيرة و هي على الشكل التالي ''مسدس من نوع EKOL عيار 4.5 ملم 55، كيس بلاستيكي يحتوي على 500 من الحجارة المعدنية الصغيرة والتي تعبأ بها الخراطيش، علبة تحتوي على 1500 من الحجارة المعدنية الصغيرة التي تعبأ بها الخراطيش، 6 من الشهب النارية،  جهاز تحديد المواقع، آلتان للتصوير ، شاحن بالطاقة الشمسية، مصباح، مواد لتنظيف المسدس، و6 أهداف متفاوتة الأحجام لتعلم الرماية ، وقنينات مملوءة بالغاز، وأخيرا منشار متوسط الحجم على شكل سكين.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة في الكشف عن المعطيات الأولى لإيقاف هذا الأجنبي، الذي تم ضبطه متلبسا بإدخال أشياء خطيرة لأرض الوطن من أجل استعمالها في أغراض مجهولة سيتم الكشف عنها مستقبلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيلندي الجمارك عاصمة سوس الخراطيش الطاقة الشمسية

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