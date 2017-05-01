 قبل رمضان.. ها بشحال طلعات ''مشيتي فيها'' للحلقة الواحدة على دوزيم ﻿
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قبل رمضان.. ها بشحال طلعات ''مشيتي فيها'' للحلقة الواحدة على دوزيم

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 16:45 قبل رمضان.. ها بشحال طلعات مشيتي فيها للحلقة الواحدة على دوزيم | ثقافة و فنون
قبل رمضان.. ها بشحال طلعات ''مشيتي فيها'' للحلقة الواحدة على دوزيم
بعد أن أثار برنامج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' الجدل، خصوصا في السنة الماضية، وذلك من خلال لقطات مشكوك فيها بعد أن تم توضيبها بعناية، لكن وجود أخطاء فادحة فيها عجلت بانتقادها اللاذع وجرت ويل

شوف تيفي

بعد أن أثار برنامج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' الجدل، خصوصا في السنة الماضية، وذلك من خلال لقطات مشكوك فيها بعد أن تم توضيبها بعناية، لكن وجود أخطاء فادحة فيها عجلت بانتقادها اللاذع وجرت ويل السخرية عليها،كشف مصدر مطلع أن الحلقة الواحدة ''طلعات'' على عبد الرحيم مجد بثمانية ملايين، وهو رقم ليس بالكثير طبعا للحلقة الواحدة، لكنه يطرح أكثر من علامة استفهام.

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج على القناة الثانية خلال رمضان القادم، حيث سيشاهد الجمهور نجوما جدد وقعوا في فخ مجد، فضلا عن بعض الوجوه المكررة منهم منار وكمال أبطال مسلسل ''سامحيني''، أمينوكس، وسام الأمير، محمد عزام، وآخرون...

 

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كاميرا مشيتي فيها حلقة دوزيم رمضان

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