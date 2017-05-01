 محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة | دولي

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد | دولي

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل | دولي

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين

سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث إكديم إزيك ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات المحاكمة | بوليتيك

سابقة...بعد مواجهتهم بالأدلة...المتهمون في أحداث ''إكديم إزيك'' ودفاعهم يخططون للانسحاب من جلسات

عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع | ثقافة و فنون

عاجل: الداودية تتعرض لتهديد خطير و هاشنو دارو ليها 4 ديال الأشخاص فالشارع

هاكيفاش ممكن نقذوا التعليم ديالنا | كاريكاتير شوف تيفي

هاكيفاش ممكن نقذوا التعليم ديالنا

بالفيديو.. بعد علامات التشوير الطرقي الجديدة بالبيضاء..كولشي غادي فطريق ممنوعة | بووز

بالفيديو.. بعد علامات التشوير الطرقي الجديدة بالبيضاء..كولشي غادي فطريق ممنوعة

بالفيديو.. دار غاطيح فاسباتة و المسؤولين آوت | بووز

بالفيديو.. دار غاطيح فاسباتة و المسؤولين ''آوت''

من يلعب في طنجرة الريف؟

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 16:10 محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة | دولي
محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة
قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عاما في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب،

شوف تيفي

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عاما في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم الذي صدر في حقها وفي حق 3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عام واحد في الاتهام المذكور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محكمة مصر فن اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد | دولي

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل | دولي

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل

أردوغان يعتقل عناصر الانقلاب الفاشل | دولي

أردوغان يعتقل عناصر الانقلاب الفاشل

عاجل وبالصور... فوضى عارمة بالجزائر..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالصور... فوضى عارمة بالجزائر..وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعد علامات التشوير الطرقي الجديدة بالبيضاء..كولشي غادي فطريق ممنوعة | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..بعد علامات التشوير الطرقي الجديدة بالبيضاء..كولشي غادي فطريق ممنوعة

بالفيديو..دار غاطيح فاسباتة و المسؤولين آوت | خارج البلاطو

بالفيديو..دار غاطيح فاسباتة و المسؤولين ''آوت''

ساعة:قصة خيالية تُشرف على إنتاجها | روبورتاج

ساعة:قصة خيالية تُشرف على إنتاجها

فيديو كوبل طنجة بلالة لعروسة 2017: كنت غالط في حميد والمظاهر خداعة | قنوات أخرى

فيديو كوبل طنجة بلالة لعروسة 2017: كنت غالط في حميد والمظاهر خداعة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة | دولي
منذ 14 دقيقة

محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد | دولي

عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل | دولي

صادم وبالصور..فتاة جميلة حاولت إخافة حبيبها فشنقت نفسها بالخطأ+تفاصيل

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو: الداودية تقمع الصحافيين في ندوة موازين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.