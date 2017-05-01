محكمة تؤيد حكم السجن على فنانة مشهورة بتهمة الدعارة ﻿

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عاما في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب،

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قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عاما في اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم الذي صدر في حقها وفي حق 3 آخرين 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، والمراقبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها إلى عام واحد في الاتهام المذكور.