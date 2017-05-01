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عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد

بتاريــخ : 16 ماي 2017 / 16:07 عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد | دولي
عاجل: أوامر ملكية بمقاضاة الفايسبوك في هذا البلد
على خلفية ما اعتبرته مُسيئا لملك البلاد، هددت السلطات التايلاندية بمقاضاة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على خلفية نشر فيديو مسيئ.

شوف تيفي: وكالات

على خلفية ما اعتبرته مُسيئا لملك البلاد، هددت السلطات التايلاندية بمقاضاة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على خلفية نشر فيديو مسيئ.

وأمهلت السلطات الموقع حتى العاشرة من صباح الثلاثاء لحذف الفيديو الذي يظهر فيه، الملك ماها فاجير الونكورن، وهو يرتدي قميصا قصيرا.

كما أظهر الفيديو الوشوم الكثيرة على جسد الملك، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية الخميس.

وبحسب الشريط، كان الملك يتجول برفقة فتاة مجهولة في مجمع تجاري لم يحدد موقعه، وظهرت بشكل جلي الوشوم على ظهر الملك وبطنه وكتفيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتشار الكثيف للفيديو على فسيبوك دفع السلطات إلى بعث خطاب إلى المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الأسبوع الماضي، طالبت فيه بحذف اللقطات.

وسارع فيسبوك إلى حظر الفيديو على صفحاته، لكن السلطات تقول إنه لايزال يحقق انتشار واسعا على 131 صفحة على الأقل.

وفي حال انقضاء المهلة فإن السلطات التايلاندية ستذهب إلى خيار مقاضاة الموقع. وحسب قانون تايلاند فإن أي شخص يجرم بإهانة الملك قد يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عاما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تايلند فيديو مسيء للملك

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